/681208/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-الإسراء-والمعراج

دوت الخليج

وقال رئيس الشيوخ، في برقية التهنة: يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. تلك الذكرى ذات المكانة الخاصة في نفوس المسلمين جميعاً والتى شرّف فيها المولى عز وجل نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء الي المسجد الأقصى والمعراج الي السماوات العلا ليريه من الآيات العظيمة في رحلة ربانية تكشف مكانة سيد الخلق والتى لم يحظ مثلها احد في السماوات والأرض.

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

وأضاف عبد الرازق: نحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن أن يوفق سيادتكم و يسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لكم ولمصرنا الغالية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الشعب المصرى و كافة المسلمين وشعوب العالم بكل خير واستقرار.

رئيس الشيوخ يهنئ نظيره السعودي بذكرى تأسيس المملكة

وكان قد بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشيوخ السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكةالعربيةالسعودية، مؤكداً أنه يوم يذكرنا بمناسبة عظيمة تم فيها وضع اللبنة الأساسية للبناء والوحدة فى شبه الجزيرة العربية والتى ارتفع معها دوماً الاستقرار والازدهارفي كل مجال.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، أن هذه المناسبة تأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة العربية السعودية و تأكيداً على دورها الرائد في مساندة الامتين العربية والإسلامية و خدمة الإسلام والمسلمين.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، في تهنئته بعلاقات الأخوة التي تجمع بين الشعبين المصرى والسعودي مؤكداً انها علاقات تاريخية وراسخة وازداد رسوخها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً الله عز وجل أن يحفظ البلدين الشقيقين قيادة وشعباً من كل سوء.