عاجل- الحكومة تعلن بدء إجراءات إطلاق شرم الشيخ كمركز عالمى وإقليمى للمرونة

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات ورشة عمل مخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية السلطات المحلية فى مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتى نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ممثلاً فى قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (المكتب الإقليمى للمنطقة العربية) UNDRR، وذلك خلال يومى 21 و22 فبراير الجارى بمدينة شرم الشيخ، وتحت رعاية خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.





حيث تأتى هذه الورشة ضمن المبادرة الإقليمية تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19"، عبر الدول الثلاث (مصر، الأردن، لبنان)، للتباحث حول النتائج والدروس المستفادة من هذه المبادرة مع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين للعمل على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية كافة.

وقد حضر الجلسة الختامية خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والذى أعلن خلالها الاتفاق مع رئيس المكتب الإقليمى للأمم المتحدة، على بدء إجراءات إطلاق مدينة شرم الشيخ كمركز عالمى وإقليمى للمرونة والقدرة على الصمود (Resilient Hub)، وذلك فى إطار الإعداد لاستضافتها قمة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ 27COP.

وقد خلصت الورشة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أبرزها أهمية الخروج ببعض المبادرات التى تدعم موقف مصر والدول العربية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية على المنطقة وعرضها خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ COP27، مع الحاجة إلى تطوير استراتيجية متكاملة لتعزيز مرونة النظام الصحى على أن تتضمن الاستعداد والمراقبة والاستجابة والتعافى، بجانب أهمية الاستثمار فى تعزيز الاستعداد والجاهزية للحد من مخاطر الكوارث، مع دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث ضمن أهداف التنمية المستدامة بالمجتمعات المحلية لضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة، وتعزيز دور البحث العلمى فى مجال الحدّ من مخاطر الكوارث، وتطوير آليات تحليل المخاطر، وتقييم القدرات، وتقييم خسائر الكوارث وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع الصحى.

كما أوصت ورشة العمل بضرورة المضى قُدمًا فى تنفيذ الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالحدّ من مخاطر الكوارث، وتطوير الخطط الوطنية التى تُراعى تأثير التغيرات المناخية، واتّساقها مع أهداف التنمية المستدامة، بجانب زيادة الميزانيات السنوية المخصصة لمواجهة المخاطر الناجمة عن الكوارث وإيجاد حلول تمويل مبتكرة، لتنفيذ استراتيجيات وبرامج وخطط عمل شاملة، بما يعزز من التكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجى، فضلاً عن إنشاء نظام قواعد بيانات للمعلومات الصحية لتخزين كافة بيانات الكوارث، وتحديد الموارد المالية المحلية والدولية لإدارة مخاطر تفشى الأمراض، لتعزيز التأهب للأوبئة والجوائح، مع استحداث أنظمة رصد وإنذار مبكر بالتغيرات المناخية للقطاعات الأكثر تأثراً.

وأوصت كذلك الورشة بضرورة استنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على تحمل درجات الحرارة والملوحة، وتطوير طرق وأساليب الرى الحديثة لمواجهة تزحزح الفصول المناخية والتقلبات المتطرفة لدرجات الحرارة، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الاعتماد على التقنيات الجيومكانية والأقمار الصناعية فى متابعة التداعيات الناجمة عن التغير المناخى، فضلاً عن تحسين وتطوير البنية التحتية (فصل شبكات الأمطار عن الصرف الصحي– التوسع فى محطات التحلية – الأعمال الهندسية لحماية الشواطئ من النحر) مما يزيد القدرة على تحمل آثار تغير المناخ، بجانب عقد دورات تدريبية تخصصية للوزارات والجهات المعنية لرفع الكفاءة الفنية فى مجال التغير المناخ وخاصة التعريف بالمخاطر وإجراءات التكيف الاستباقية، وأخيراً تفعيل القوانين اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وكذا القوانين المرتبطة بحماية المصادر الطبيعية والحفاظ عليها.