جدة - نرمين السيد - ويأتى على رأس أولويات العمل لجلسة اليوم مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والإجراءات التى ستتخذها المحافظة لمواجهة تلك الظاهرة. كما يتم متابعة نسب العمل بالمشروعات الجارية بكل قطاعات المحافظة والوقوف على كل المستجدات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.