الصحة: فحص 2 مليون و650 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـ 2 مليون و650 ألفًا، و225 طفلًا من حديثى الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال لدى حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تحويل 154 ألفًا و710 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اخيبار تأكيدى، وذلك فى نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول، مضيفاً أنه تم تحويل 15 ألف طفل بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة الطفل بدقة أعلى، وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعى حالته.

ولفت إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى فحص 7410 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح «عبدالغفار» أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى، لا يعنى فى أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل.

وقال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال من حديثى الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعى بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

وتابع أنه تم حتى الآن تدريب أكثر من 5 آلاف ممرضة، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتى بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب 3500 من مدخلى البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتسجيل بيانات الأطفال من حديثى الولادة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة.

ومن جانبه نوه الدكتور محى السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.