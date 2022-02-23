الرعاية الصحية: 4 منشآت ببورسعيد تحصل على درجة الاعتماد الدولية

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن المنشآت التى تم اعتمادها تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وذلك بعد اجتيازهم معايير الاعتماد القومية، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضحت الهيئة فى بيانها، أن المنشآت الأربع التى تم اعتمادها شملت وحدات صحة أسرة "عثمان بن عفان، المناخ (2)، بورفؤاد ثانِ"، إضافة إلى "مركز طب أسرة الجوهرة" ببورسعيد، وذلك لمدة عامين وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة دوليًا.

وأكد بيان هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد بمحافظة بورسعيد تشمل وحدات ومراكز طب أسرة (شرق النوادى، الجوهرة، الكويت، شمال الحرية، حوض بدران، عثمان بن عفان، المناخ (2)، بورفؤاد ثانِ، شرق النوادى، أم خلف، على بن أبى طالب، سهل الطينة، الحى الإماراتى، القابوطى، بحر البقر القديمة، العلاج الطبيعى، الصفوة، العرب، عمر بن الخطاب)، وذلك إضافة إلى 3 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد وهم "النصر التخصصى، الرمد التخصصى، الزهور"، وذلك بإجمالى 21 منشأة طبية معتمدة، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة "الاسكوا.

وهنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كتيبة العمل داخل وحدات صحة أسرة "عثمان بن عفان، المناخ (2)، بورفؤاد ثانِ"، و"مركز طب أسرة الجوهرة"، لوصولهم لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

وأعرب السبكى، عن بالغ سعادته لحصول كافة المنشآت على درجة الاعتماد المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا، وهو ما يعنى مطابقتهم لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.