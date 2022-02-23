يوم الوفاء.. صور تذكارية لمجلس الدولة مع القضاة المتميزين

جدة - نرمين السيد - حرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على التقاط الصور التذكارية مع قضاته المتميزين وأهالى القضاة السابقين فى الاحتفالية التى نظمها مجلس الدولة، بعنوان "يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى".





ويشهد الاحتفال تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة. كما يتم أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، بالإضافة إلى تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

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