قوات حرس الحدود تنجح فى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل...

استمرارا لجهود القوات المسلحة فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى، نجحت عناصر حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس. وكثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات من جهودها التى أسفرت عن ضبط عربة نقل مُحمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل والتى عثر بداخلها على (19) بندقية ألية، و(20) خزنة لبنادق أليه و(4) بندقية ألية FN ، و(3) رشاشات متعدد، بالإضافة إلى (2 ) نظارة ميدان و(2) تليسكوب قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت (15627) ذخيرة أنواع. تم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. يأتى ذلك استمرارا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أى محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية.

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