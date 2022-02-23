/681228/طبيب-جراح-بمستشفى-لندن-بريطانيا-لم-تصل-إلى-مرحلة-استيطان-فيروس-كورونا

اشاد الدكتور أحمد المشتت الدكتور بالمستشفى الملكى بان الوضع الوبائى بشأن انتشار فيروس كورونا، فى بريطانية لابأس منه ولكن مازالت هناك ارقام تصل الى 40 و 50 الف اصابة يوميا و150 حالة وفاة يومية.

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واكد المشتت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج " احداث اليوم " المذاع على قناة "اكسترا نيوز" على ان بريطانيا لم تصل الى مرحلة توطن المرض مضيفا ان بريطانيا لم تصل الى مرحلة الترخى ورفع القيود, وأضاف «المشتت» أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ينوي إلغاء فترة العزل الذاتي للمصابين وهذه مغامرة كبيرة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن بريطانيا تعتزم إيقاف العمل بالفحوصات المختبرية بشكل عشوائي وهذا قد يؤثر على انتشار فيروس كورونا من جديد، مؤكدًا أن نسبة حاجة مرضى كورونا في بريطانيا لدخول المستشفيات ليست كبيرة، فضلًا عن انخفاض عدد الوفيات.

طبيب جراح بمستشفى لندن: بريطانيا لم تصل إلى مرحلة استيطان فيروس كورونا

وأشار المشتت، إلى أن المتحور «أوميكرون» هو الذي أخذ النصيب الأعلى حاليًا في بريطانيا، فجميع الدول الأوروبية المسيطر والمهيمن الأول عليها الآن هو الفيروس المتحور «أوميكرون»، مشيرًا إلى أن المتعافين من إصابات المتحور أوميكرون تتكون لديهم مناعة ضد بعض السلالات الأخرىمشيرا الى ان من الصعب التنبؤ بالوصول الى مرحلة استوطان او ميكرون لان عدد الاصابات تتفاوت مابين الزيادة والنقصان.