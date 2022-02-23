/681213/تعرف-على-أحدث-قائمة-مسلسلات-شهر-رمضان-٢٠٢٢

بدأ الإعلان عن أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، والحسابات الرسمية لصناع أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢، من نجوم ومخرجين.

دوت الخليج ينقل لكم أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢

أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢

تعود الفنانة روجينا لتقدم دور يشبه لشخصية "فدوى"، التي قدمتها في مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان الذي تم عرضه في رمضان 2020، وذلك من خلال مسلسلها الجديد"كيد الحريم"، الذي نشرة البوستر الخاص به على السوشيال ميديا، لينضم إلى أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢، ولكن الشخصة هذه المرة كوميدية، وهي نوع جديد على روجينا كما صرحت على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

مسلسل رانيا مسكينة في أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢

تقدم الفنانة روبي بطولة مسلسل رانيا مسكينة، بالمشاركة مع مي عمر، والذي يندرج ضمن أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢، والذي يحكي عن شابتين من الطبقة الفقية، يعيشون في منطقة عشوائية، كما أظهرت الصورة التي نشرتها البطلتين على حساباتهم الرسمية على موقع إنستجرام.

مصطفى شعبان ضمن أبطال أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢

يقوم الفنان مصطفى شعبان حاليًا بتصوير مسلسل "دايمًا عامر" المنتظر عرضه في رمضان 2022، والذي يشارك مخرجه مجدي الهواري صور من الكواليس مع جمهوره، حيث أن تصوير المسلسل يتم في أسوان في صعيد مصر، مما يطفي عليه جو مميز ودافء، إلى جانب المناظر الخلابة التي نتابعها من خلال الصور.

محمد رمضان في أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢

يقدم محمد رمضان بطولة مسلسل "المشوار"، الذي تشمله أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢، والذي تشاركه في البطولة الفنانة دينا الشربيني، وهو لا يحيد عن النمط المعتاد في مسلسلات محمد رمضان كل عام، الذي يناقش قضايا الفقر والظلم للبطل الذي يجسد دوره محمد رمضان، حيث يقدم دور سائق غلبان، يحب خادمة في أحد المنازل والتي تلعب دورها الشربيني.

أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢ تحتوي على مسلسل يسرا

تقدم الفنانة يسرا مسلسل "أحلام سعيدة ضمن أحدث قائمة مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٢، والذي تشاركها بطولته الفنانة غادة عادل والفنان حسن الرداد.