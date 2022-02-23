/681227/فحص-2000-مواطن-بالمنيا-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

أطلقت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن برنامج مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاج السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، واستهدفت القافلة عدداً من القرى النائية والأكثر احتياجاً، فضلاً عن فحص عدداً من المواطنين، إلى جانيب توفير سيارات لاستقبال الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 2064 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، لافتاً إلى أنه قد تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 10 عيادات متنقلة فى كافة الأقسام الطبية المطلوية، مشيراً إلى أنه تم تزويد القافلة بمعامل للتحاليل، وكذلك أماكن لإجراء أشعة السونار.

وأوضح وكيل صحة المنيا، أن هذه الحالات شملت عدد 354 حالة جراحة، بينما تم فحص 538 حالة أطفال،300 باطنة، 121 قلب ، 69 نساء ، 64 أسنان ،265 جلدية ،215 حالة أنف وأذن، عدد 138 تنظيم أسرة لافتاً إلى أنه تم إجراء 112 تحليل معملى، إضافة إلى فحص 27 حالة موجات صوتية و 4 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 108 متردداً وكذلك إجراء خلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى عدد 32 حالة لاستكمال العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية لعدد من أهالى القرية.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المحافظة تسعى إلى تعغطية كافة المناطق التى تحتاج إلى تلك الخدمات، لافتاً إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية ساهمت فى تغطية القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من القوافل التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه تم تزويد تلك القوافل بسيارات لاستقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن تلك الأمر ساهم كثيراً فى تخفيف الضغط عن الأماكن التى قامت مديرية الصحة بتخصيصها لاستقبال المواطنين.

كانت محافظة المنيا قد استقبلت المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.