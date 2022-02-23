محافظ أسوان يشيد ببرنامج الاتحاد الأوروبى لدعم وتطوير التعليم الفنى (صور)

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ أسوان أشرف عطية، بالبرنامج التدريبى لدعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET Egypt) المنفذ بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى والذى سيساهم بشكل مباشر فى ربط التعليم الفنى بسوق العمل.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مع سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، والوفد المرافق له ضمن زيارته لمحافظة أسوان، والتى تستمر على مدار 4 أيام، يتفقد خلالها الوفد عددا من المشروعات التى يمولها الاتحاد الأوروبى بالمحافظة، ومن بينها مشروعات دعم المرأة والشباب، كما يحضر سفير الاتحاد الأوروبى حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته السادسة.

وأوضح المحافظ فى بيان اليوم أن البرنامج يقوم حاليا بتطوير البنية التحتية وتوريد معامل الطاقة الشمسية فى عدد من مدارس التعليم الفنى، للمساهمة فى إعداد خريجين مهرة فى هذا المجال لخدمة احتياجات المحافظة فى هذا القطاع، وهو ما يتواكب مع تنفيذ أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم على أرض المحافظة يضم 32 محطة شمسية تنتج 1460 ميجاوات.

وقدم عطية، شكره لوفد الاتحاد على الدعم المتواصل فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والفنية والثقافية وهو الذى ظهر جليا على أرض أسوان من خلال المشروعات التى يمولها الاتحاد الأوروبى.

وأعرب كريستيان برجر، عن تقديره لمحافظ أسوان، على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدا سعى الاتحاد المتواصل والمستمر لتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تقام على أرض أسوان فى كل القطاعات، مع حرص الاتحاد على المشاركة السنوية فى فعاليات مهرجان أفلام المرأة فى ظل الرعاية الكبيرة التى يتم تخصيصها للمرأة من قبل الاتحاد.



وفى نهاية اللقاء أهدى عطية، درع المحافظة لسفير الاتحاد الأوروبى، توطيدا للعلاقات المتبادلة بين الجانبين.