عاجل- بعد ساعات.. الأرصاد تحذر: رياح وأتربة وأمطار وتقلبات حادة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر خلال الساعات المقبلة، برياح جنوبية غربية تعمل على رفع درجة الحرارة لنعيش أجواء دافئة على معظم الأنحاء ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





وأشارت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أنه سرعان ما تدخل الكتلة الهوائية الباردة مع تقدم الوقت غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا، وتتقدم الكتلة الباردة مساء اليوم للداخل وتعلن عن انخفاض فى درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل خفيفة إلى القاهرة".

ويصاحب الكتلة الباردة انخفاض أكبر فى درجات الحرارة يومى الخميس والجمعة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق لنعيش أجواء شتوية بامتياز.

تقلبات شديدة.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات بدءًا من اليوم الأربعاء، وحتى الجمعة 25 فبراير.

وتوقع المركز، تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح من 1 إلى 10مم اليوم، وغدا الخميس، تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1- 7 مم، بينما تتعرض باقى السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 – 5 مم وقد تصل شمال الصعيد.

ويوم الجمعة، تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1- 5 مم.

طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنه تسود أجواء هادئة حتى الآن على القاهرة والدلتا، ولكن لا تخلو من الغبار على إثر هبوب رياح جنوبية هادئة قادمة من امتداد منخفض جوى على سطح البحر المتوسط، على أن تتبدل الأحوال مع دخول المساء وتنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة والدلتا.

وأضافت: "كما تتوافر فرص لسقوط الأمطار على الدلتا تكون متفاوتة الشدة قد تمتد إلى القاهرة"، وتابعت: "أما عن السواحل الغربية: فأقصى غرب البلاد عند السلوم فهو تحت السحب الكثيفة الممطرة تتقدم تدريجيا مع الوقت لتشمل مطروح والإسكندرية. كما تنخفض درجة الحرارة على كل الأنحاء".

واختتمت أن الحرارة الآن على القاهرة 19 والرؤية الأفقية 4000 متر.