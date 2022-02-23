تدشين وصول 11 أتوبيسا لخدمة قطاع التعليم بالوادى الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - دشن محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الأربعاء، وصول دعم لأسطول سيارات مديرية التربية والتعليم بـ 11 أتوبيسا بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم، لخدمة العملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية.





ووجه محافظ الوادى الجديد، بسرعة توزيع الأتوبيسات على الإدارات التعليمية المختلفة للمساهمة فى تنفيذ القوافل التعليمية بالمناطق النائية والقرى وتيسير مشاركة طلاب المحافظة فى المسابقات والفعاليات التعليمية والثقافية داخل المحافظة وخارجها. كما الزملوط شدد على المتابعة المستمرة لمنظومة الوجبة المدرسية خلال عمليات التخزين والنقل والتوزيع والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

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