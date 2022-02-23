عاجل- عيادة نساء وتوليد وجراحة.. ضربة قوية من صحة سوهاج للمخالفين

جدة - نرمين السيد - ضبط فريق من تفتيش العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج والإدارة الصحية بأخميم، بناء على توجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والدكتور عمرو العرشى وكيل المديرية، عيادة نساء وتوليد وعيادة جراحة وبهما مخالفات جسيمة تهدد حياة المرضى.





حيث لا يتم اتباع تطبيق سياسات مكافحة العدوى المتبعة داخل المنشآت والعيادات التى تقدم الخدمة الطبية للمرضى، حيث تمكن الفريق من ضبط غرفة مخصصة لإجراء العمليات بها فى كلا من العيادتين، ويعد ذلك مخالف وغير مصرح به، كما تم أيضا ضبط أدوات جراحية متهالكة وبدائية وغير معقمة ولا تصلح للاستخدام وتشكل خطرا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن صحة المواطن أمانة وأمر لا تهاون فيه ويجب ردع المخالفين والمتلاعبين به وتطبيق القانون بكل قوة.