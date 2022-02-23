عاجل- تقلبات شديدة.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وتوقع المركز، تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح من 1 إلى 10مم اليوم، وغدا الخميس، تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1- 7 مم، بينما تتعرض باقى السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 – 5 مم وقد تصل شمال الصعيد.

ويوم الجمعة، تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1- 5 مم.

فى سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنه تسود أجواء هادئة حتى الآن على القاهرة والدلتا، ولكن لا تخلو من الغبار على إثر هبوب رياح جنوبية هادئة قادمة من امتداد منخفض جوى على سطح البحر المتوسط، على أن تتبدل الأحوال مع دخول المساء وتنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة والدلتا.

وأضافت: "كما تتوافر فرص لسقوط الأمطار على الدلتا تكون متفاوتة الشدة قد تمتد إلى القاهرة"، وتابعت: "أما عن السواحل الغربية: فأقصى غرب البلاد عند السلوم فهو تحت السحب الكثيفة الممطرة تتقدم تدريجيا مع الوقت لتشمل مطروح والإسكندرية. كما تنخفض درجة الحرارة على كل الأنحاء".

واختتمت أن الحرارة الآن على القاهرة 19 والرؤية الأفقية 4000 متر.