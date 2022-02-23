استراحات.. إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى تكليفات مشددة من أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس فى إزالة مخالفات بناء قواعد خرسانية وأسوار واستراحات بقرية الحرانية وطريق الصليبة بشبرامنت.

ففى مركز ومدينة الصف تمت إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بقرية غمازة تتراوح مساحتهم ما بين 70 إلى 100 م2، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 1000 م2 بقرى عرب منشأة سليمان ومسجد موسى بمركز ومدينة أطفيح.

وقام مركز العياط بإزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعى) بمساحة 280 م2، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وفى مدينة الحوامدية تمت إزالة 8 تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 2400 م2، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض إلى جانب قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 3 تعديات وحالات بناء مخالف على الأراضى الزراعية بقرية المنصورية.

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.