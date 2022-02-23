وزير خارجية المجر: 400 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع مصر

أقر بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري، بأن قارة أوروبا تواجه أزمات وصعوبات، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الموجودة فى الشرق "أوكرانيا"، مؤكدا أن مصلحة أوروبا تتطلب دعم وتوثيق العلاقات مع الأصدقاء.

وأشاد وزير الخارجية المجرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره سامح شكرى بالقاهرة، بالإجراءات التي قامت بها مصر لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، قائلا: "تعرضت أوروبا لتحديات أمنية قادمة من أفريقيا ..مصر كانت دائما شريكا يمكن الوثوق به في معالجة هذه الأزمة، فمنعت الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لذلك نحن نثمن هذا كثيرا ونشكر مصر عليه، وننتظر من الاتحاد الأوروبي دعم مصر ماليا في مواجهة هذه الظاهرة".

وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال "سيارتو" ، إن العلاقات الاقتصادية مع مصر في أفضل حالاتها على الإطلاق، حيث وصل التبادل التجارى بين البلدين إلى 400 مليون دولار ووصلت الصادرات المجرية إلى مصر 300 مليون دولار، وهذا يظهر اهتمام الشركات المجرية بمصر.

وأضاف وزير خارجية المجر، أن بلاده سلمت مصر 76 عربة قطار، كاشفا عن تسليم 600 عربة أخرى بنهاية سبتمبر المقبل، معقبا: "تسليم عربات القطار يسير حسب الاتفاق".

كما أشار الوزير إلى تصدير تكنولوجيا معالجة المياه إلى مصر، كاشفا عن أن نحو 25 ألف مجري زاروا مصر خلال الفترة الماضية رغم تداعيات أزمة كورونا.