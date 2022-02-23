/681240/استشارية-علاقات-أسرية-التكنولوجيا-افقدتنا-لغه-الحوار-داخل-الاسرة

قالت صابرين جابر، استشارى العلاقات الاسرية، ان التكنولوجيا افقدتنا لغه الحوار داخل الاسرة بين الزوج او الزوجة او الاب وابنه وافقدتنا ايضا ثقافة الحوار داخل البيت، مضيفة ان الاسرة هى عبارة عن كيان المجتمع وان الاسرة هى الملجأ الوحيد ولاحتماء اعاصير الحياة التى تواجها الأسرة.

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نتيجة دخول التكنولوجيا على الاسرة

اشارت الى حديث الدكتور مصطفى محمود بأنه الاسرة هى الدفء ويجب ان تبتسم مع عائلتك لان هناك بعض الاشخاص لا يمتلكون عائله ولا يشعرون بالحنان او الدفء، مضيفة ان مع التطور الهائل الذى وصلنا اليه من التكنولوجيا اصبحنا مفتقدين لغة الحوار ولغة التفاهم بين الاجيال الاباء والابناء.

كيفيه بدء حوار مشترك ناجح بين الجيلين:

واكملت انه يجب على الاباء والابناء ان يضبطوا أنفسهم بشان عدم الانفعال، بالاضافة إلى التفاهم المشترك الذى ينبغى ان يكون بين الاباء والابناء والاحترام حتى يرى الابناء لغه الاحترام المتبادل بين الزوجين لكى يكتسبوها، وبالتالى يصبح هناك لغه حوار بين الاجيال وحتى لا يكون فى تفاوت فى الافكار وروىء.

بناء الاسرة على قواعد صححية

وأضافت صابرين جابر، استشارى العلاقات الاسرية ان لابد من وجود ود وحب واحترام متبادل بين الاباء والابناء، مؤكدة على ضرروة وجود مثل هذه الاسس فى نجاح الحوار بين التفاوت فى الاعمار بين الجيلين،حيث ان الاسرة يجب ان يتم بنائها على قواعد صحيحة نظرا لكونها النواة الاساسية لبناء المجتمع.