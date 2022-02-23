/681245/ممثل-مركز-الحوار-بوزارة-الهجرة-الطيار-المصري-أكد-للجميع-علي-الكفاءة-والمهنية-العالية-التي-يتمتع-بها

أشاد المهندي مينا مكين، ممثل مركز الحوار التابع لوزارة الهجرة، بكفاءة وأداء الطيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران الذي هبط بطائرته بسلام وأمان في مطار هيثرو بلندن، فى ظل تعرض بريطانيا لعاصفة شديدة وسوء الأحوال جوية.

دوت الخليج

وقال مكين، خلال تصريحاته، أن هذا الحدث كان حديث العالم، والذي أكد للجميع علي الكفاءة والمهنية العالية التي يتمتع بها الطيار المصري، مؤكدا أن هذا يدعو إلى الفخر بطياري مصر وقدرتهم على أخذ القرار السليم في أصعب الظروف.

ممثل مركز الحوار بوزارة الهجرة: الطيار المصري أكد للجميع علي الكفاءة والمهنية العالية التي يتمتع بها

وأضاف ممثل مركز الحوار التابع لوزارة الهجرة، أن الطيار المصري حصل على أعلى مستوى من التدريب الذى يؤهله للقيادة فى أصعب الظروف خاصة فى مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الإقلاع والهبوط، كما أنهم يتلقون تدريبات مستمرة ومكثفة للارتقاء بأعلى مستويات السلامة المهنية.

شعور المصريين بالفخر

وأوضح المهندس مينا مكين، أن هذا الحدث يشعرنا كمصريين بالفخر والأمان وخير دليل علي أن مصر تمتلك أفضل الطيارين في العالم.