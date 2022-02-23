/681234/روجوا-كمية-كبيرة-من-المخدرات-القبض-على-سيدة-وعاطل-بحلوان-والتبين

قام رجال المباحث بالقاهرة، بالقاء القبض علي سيدة وعاطل قبل ترويجهما كمية من المخدرات، وبيعها على عملائهما في منطقتى التبين وحلوا كما تم تحرير محضر بالواقعة.

دوت الخليج

ويأتي ذلك بعد ان وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، تفيد بقيام "دولت.ح.ع"، 35 سنة، وتقيم بدائرة القسم، بشأن الاتجار في المواد المخدرة، متخذة من محل سكنها مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمة وبتفتيشها عثر بحوزتها علي طربة الحشيش ومبلغ مالي.

روجوا كمية كبيرة من المخدرات.. القبض على سيدة وعاطل بحلوان والتبين

وبمواجهة المتهمة تم الاعتراف بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمة علي النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الإتجار في المواد المخدرة

ووردت معلومات لقسم شرطة حلوان، تفيد قيام "محمود.ش.ا" 27 سنة، عاطل ومقيم بالمساكن الاقتصادية، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض "كتر" ومبلغ مالي.