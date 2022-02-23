/681235/ضبط-70-مخالفة-بأسواق-المنيا-قبل-شهر-رمضان

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، حملة مكبرة استهدفت عدداً من المحال التجارية والتجمعات الاستهلاكية والمخاز وكذلك مستودعات الغاز، وذلك فى إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتمكنت الحملة من تحرير عدداً من المحاضر وضبط مجموعة من المخالفات، فضلاً عن ضبط كميات من المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

وقال الدكتور محمود يوسف حسين وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان المديرية حررت اليوم الاربعاء، 71 مخالفة تموينية، خلال حملات رقابية، متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن تلك الحملات تهدف إلى المرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة، موضحاً ضرورة إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والبترولية، من أجل رفع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملة استهدفت ضبط مخالفات المخابز والتى تمثلت فى نقص وزن الرغيف، إلى جانب عدداً من المخالفات الخاصة بالدقيق المدعم، كما أشار إلى أنه تم ضبط مخالفات أخرى خاصة بأسعار اسطوانات الغاز، وكذلك عدم الاعلان عن الأسعار داخل التجمعات الاستهلاكية، إلى جانب تحرير محاضر مخالفات لعدم حمل شهادة صحية وكذلك عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

تموين المنيا يضبط منتجات منتهية الصلاحية

وأوضح الدكتور محمود يوسف حسين وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المحافظة أعدت خطة بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذلك إدارة الطب البيطرى ومباحث التموين، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتجمعات الاستهلاكية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشدداً أنه لا تهاون مع المخالفين.

وأكد أيضاً ، أن هناك توجيهات مشددة من قبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، لكافة المعروضات على المواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق عملية الانضباط بالإضافة لمتابعة الحالة العامة لجودة السلع المعروضة للتأكد من مدي صلاحيتها، موضحاً أنه تم إعداد لجان لمتابعة الأسواق المجمعة التى سيتم إعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، موشيراً إلى وجود غرفة عمليات سيتم انعقادها لمتابعة الموقف أولاً بأول والتعامل مع مشاكل المواطنين بشكل فورى.