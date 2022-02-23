بالصور محافظ بورسعيد يستقبل وفد طاقة النواب

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دوت الخليج

واستعرض الغضبان، الموقع المتميز للمحافظة وانها محافظة صديقة للبيئة وتستضيف طيور من العالم كله في هجرات سنوية.

وقال الغضبان، أن السيدة هاجر أم العرب من بورسعيد من الفرما وخط سير الخليل إبراهيم وخط سير العائلة المقدسة أيضا مر من بورسعيد، مؤكدا خلال زيارة الوفد البرلماني أهمية حقل ظهر بغرب بورسعيد والذي أتاح لمصر التحول من استيراد إلى تصدير الغاز الطبيعي.

وقال رئيس شركة سنمار للبتروكيماويات، أن الشركة تأسست في عام 2002 بواسطة شركة «تراست» الهندية، وتم بيعها لمستثمر هندي في عام 2007، وتم تحويل نشاطه الأساسي إلى مصنع للكيماويات والبتروكيماويات، وتغيير إسمه إلي «تي سي آي سنمار» تحت إدارة هندية، وبلغ حجم الاستثمارات 1.5مليار دولار حيث تنتج الشركة مواد استراتيجية تتدخل في البنية الاساسية والخدمات ومادة الكلور في محطات تحلية مياه الشرب ويتم تصدير 600مليون دولار سنويا وعدم استيراد تلك المادة حيث تصدر الى 49 دولة على مستوى العالم من بينها الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، خلال الزيارة، أهمية مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد، باعتباره أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، والتي تستخدم في تنقية مياه الشرب، ويعد المصنع بما أكبر إستثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر.

وطالب عوض الله، بزيادة المساهمات المجتمعية للشركة وباقي الشركات.

محافظ بورسعيد يستقبل وفد طاقة النواب

تأتي الزيارة بعد تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن التلوث الناتج عن مصنع «تي سي أي» سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي لكافة أنواع التلوث البيئي والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن تكرار حوادث إختناق للعمال بالمصنع ذاته وعدم قيام المصنع بإستيفاء إشتراطات الأمن والسلامة المهنية وإلقاء الصرف الصناعى في بحيرة المنزلة التي ترتبط بقناة السويس، بكمية تبلغ مليون ونصف المليون متر مكعب يوميًا، دون معالجة.

وشارك في الوفد من النواب، النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة والنائب محمد الجبلاوي وكيل الجنة أيضا والنائب خالد مشهور أمين سر اللجنة ومن أعضاء اللجنة النواب علاء ابراهيم وبلال النحال وأحمد محمد أحمد عبد الله ورشا حسني وأحمد الخشن وآية فوزي فتى وعفاف وهبي.