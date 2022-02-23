/681239/لأول-مرة-مديرو-عموم-الشباب-والرياضة-والتعليم-يؤدون-اليمين-أمام-محافظ-قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا للمرة الاولى، اليوم الاربعاء، أداء حلف اليمين لكل من محمد جابر عباس مصطفى، مديرا عاما للإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة وراجح صابر الطيب أحمد مديرا عاما لإدارة نجع حمادي التعليمية، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

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نص القسم جاء كالتالي: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب.

تطوير منظومة العمل وبذل أقصي الجهد

محافظ قنا زجه التهنئة للمعينين بتوليهما منصبهما الجديد، متمنيا لهما التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية وحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش محافظ قنا وضع آليات جديدة تضمن سرعة العمل والتصدي الفوري لكافة التعديات حال حدوثها مع تذليل كافة التحديات التي تواجه العاملين بالمتغيرات المكانية لضمان تنفيذ إزالة كافة التعديات في المهد ، مؤكدا أن التوجيهات التي صدرت في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس المحافظين سيتم تنفيذها بحزم وقوة من خلال الوحدات المحلية ورجال الشرطة، مشيداً بدور وحدة المتغيرات المكانية في رصد كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء .

تشكيل لجان بالوحدات المحلية للمدن والقرى تختص بالمرور الميداني

وشدد الداودي على ضرورة تشكيل لجان بالوحدات المحلية للمدن والقرى تختص بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كلاً منها والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها ، مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة .

رصد المتغيرات المكانية

يشار الى أن عملية رصد المتغيرات المكانية تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثه لكافة قطع الأراضي بالدولة من خلال توظيف تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلى باستخدام برامج معالجة الصور ومراجعتها بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية لرصد كافة المتغيرات والتعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وتوسعاتها وكذلك الإنشاء الجديد.