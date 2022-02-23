/681241/ضمن-فعاليات-بيت-العائلة-المصرية-وفد-أزهري-يزور-مطرانية-دشنا

زار وفد من منطقة قنا الأزهرية ومديرية الأوقاف مطرانية دشنا للاقباط الارثوذكس، اليوم الاربعاء، وذلك ضمن فعاليات " بيت العيلة ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

دوت الخليج

الوفد ترأسه فضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير عام منطقة قنا الأزهرية ، و الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، و كان فى استقبالهم كل من القمص بولس ديمترى، والقمص ارسانياس ملاوانى وكيلا مطرانية دشنا ، حضر اللقاء النائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، وأحمد مختار عضو مجلس النواب السابق، و حجازى فخرى عمده فاو بحرى وعدد من ممثلى كنائس مركز دشنا و القيادات الشعبية .

مصر كانت وستظل بوعد من ربها وطنا آمنا للجميع

فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، أكد فى كلمته أن مصر كانت وستظل بوعد من ربها وطنا آمنا للجميع، وشعبا مباركا كما ذكرها القرآن الكريم والكتاب المقدس ، موضحا أن بيت العائلة المصرية يمثل تفاهم كبير بين الأزهر والكنيسة، نلتقى فيه بشكل دورى من أجل تحصين مصر والمصريين من الفتن، موضحا أن فكرة " بيت العيلة " وُلدت فى يناير ٢٠١١ ، وما زالت فعالياتها مستمرة حتى الآن ، من منطلق فهم النص الدينى وبيان سماحته التي تعد من أهم الأمور التى حرص الأزهر الشريف على تعزيزها وترسيخها بين أفراد المجتمع المصري.

الدين الإسلامى حث على حسن معاملة المسيحين

وأشار الشيخ ماهر جبر ، الى أن الدين الإسلامى حث على حسن معاملة المسيحين ، موضحا ان مصر ستظل دائما ، وطنا يتسع للجميع يقبل التعددية ويلتزم الوسطية، ويتمسك بالإنسانية ، ولن تفلح محاولات القلة فى بث الفتنة بين أبناء هذا الوطن المحصنين دائما بوعى حقيقي .

القمص ارسانياس ملاوانى، من جانبه أكد إن بيت العائلة المصرية يمثل محبة وتعاون بين المسلمين والمسيحين من منطلق وحدة الوطن وترابط أعضائه ، مشيرا إلى أن الله منحنا الدين من أجل التماسك والتعاون ، وأن بيت العائلة يعمل بجانب الدولة على حفظ القيم المجتمعية والتقاليد الأخلاقية وتأكيد المواطنة ، لافتا إلى أن بيت العائلة رسخ لفكرة المحبة وفهم الآخر ، داعيا إلى ضرورة تكثيف فعاليات بيت العائلة المصرية للشباب والإجابة على أسئلتهم ومايدور فى أذهانهم، كذلك اللقاءات بين القساوسة والشيوخ .