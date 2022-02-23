موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة «كلاسيكو الأرض» بالدوري الإسباني

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة بالليجا الإسبانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحددت الرابطة موعد الكلاسيكو القادم على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 20 مارس المقبل أي قبل التوقف الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتواجه الفريقين في دور الذهاب بالدور الأول في الدوري الإسباني، والتي حسمها ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف على ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة.

وكانت آخر مواجهات برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية وانتهى بفوز الملكي بنتيجة 3-2 في يناير الماضي.

موقف الفريقين في الدوري

يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 57 نقطة، من أصل 25 مباراة، حقق خلالها 16 فوز، و 6 تعادلات، وخسارتين، فيما سجل من خلالها 51 هدف، وتلقت شباكة 20 هدف.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 42 نقطة، من أصل 24 مباراة، حقق خلالها 11 فوز، و 9 تعادلات، و 4 خسائر، فيما سجل من خلالها 42 هدف، وتلقت شباكة 28 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تلقي البرازيلي كاسيمرو، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بطاقى صفراء بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ليتأكد غياب البرازيلي عن المواجهة القادمة مع فريقه بدوري الأبطال، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء الإياب بمدينة مدريد.

باريس يخطف الفوز من الريال

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.