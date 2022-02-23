/681243/ضبط-مسجل-خطر-عقب-تبادل-لاطلاق-النيران-مع-قوات-الأمن-بالمنصورة

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية برئاسة المقدم احمد شبانة رئيس وحده المباحث بقسم أول المنصورة في ضبط شقي خطر هارب من حكم مؤبد وله العديد مت القضايا شروع في قتل وحيازة اسلحة نارية والاتجار في المواد المخدرة وكانت وردت معلومات اكدتها التحريات السرية لرجال المباحث تواجد مسجل خطر هارب من حكم مؤبد بدائرة قسم أول المنصورة.

علي الفور قامت الاجهزة الامنية عقب استصدار إذن من النيابه العامه بضبط شخص يدعى "على ناجى على قنديل" عاطل، وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخيرة، وقامت قوات الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم احمد شبانه رئيس مباحث قسم أول المنصورة، للتحرى عن موقع تواجد المتهم، وتمكن فريق البحث من تحديد تواجد المتهم والتوصل لمقر اختباءه، وعقب تقنين الاجراءات قامت القوات بإعداد أكمنة شرطية لضبطه.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بأحد الأوكار داخل مدينة المنصورة، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، وتم اقتياده لمقر قسم شرطة أول المنصورة وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما تبين سابق اتهامه فى القضايا رقم رقم 3662 لسنه 2021 جنايات قسم أول المنصوره حصر رقم 504 لسنه 2021 تهمه سرقه بالإكـراه والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن المؤبد.

جنايات المنصورة

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغاً يفيد مصرع طفلة على يد والدها عقب قيامه بتعذيبها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة سربين إلى موقع البلاغ، فضلاً عن قيامهم بتشكيل فريق للبحث لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى أسبابها ومرتكبها، كما شهدت ساحة محكمة جنايات المنصورة اليوم نظر القضية رقم فى القضية 17032 لسنة 2019 جنايات مركز طلخا والمقيدة كليا برقم 2476 لسنة 2019 كلى جنوب المنصورة. والمتهم فيها “أحمد ع.ع” 27 عام حداد، والذى قام يقتل صديقه بسبب خلافات مالية، وقضت محكمة جنيات المنصورة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى، وذلك عقب سماع الشهود والذين أكدوا قيام الجانى بارتكاب جريمته بسبب مطالبة المجنى عليه بمستحقاته.