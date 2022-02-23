"ثمنهم 240 ألف جنيه".. محمد رمضان يثير الجدل بمعجون وفرشة أسنان (فيديو)

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نشر محمد رمضان صباح اليوم فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهو يستخدم فرة أسنان ومعجون مصنوعين من الذهب عيار 24؛ لتنظيف أسنانه.

دوت الخليج ينقل لكم ثمن معجون الأسنان وفرشة محمد رمضان المصنوعين من الذهب

ثمن معجون الأسنان وفرشة محمد رمضان المصنوعين من الذهب

يصل ثمن معجون الأسنان والفرشاة اللذين يستخدمهما الفنان محمد رمضان في تنظيف أسنانه بعد وجباته الدسمة إلى 240 جنيه في السنة، وببعض الحسابات البسيطة نصل إلى أنه يستهلك 20 ألف جنيه في الشهر، أي 5 لآلاف جنيه في الأسبوع، يصل لما لأكثر من 650 جنيه يوميًا.

تعليق محمد رمضان والجمهور على الفيديو

لحق محمد رمضان الفيديو الذي صوره وهو يستخدم معجون أسنان وفرشاة من مادة الذهب، الذي نشره صباح اليوم على الإنستجرام، بتعليق يقول:"صباح الذهب .. معجون أسناني عيار٢٤".

بينما أستفز هذا الفيديو الكثيرين من جمهوره، وكتبوا له تعليقات على شاكلة:" بدل ما تحط معجون اسنان من الذهب تتبرع للفقراء الكتير اوى اوى إلى فى بلدك"، وجاء آخر يقول:"ربنا هيحاسبكوا والله"، وكتبت له إحدى متابعيه:"فيه ناس مش لاقيه تاكل"، وطلب منه أحدهم أن يتحلى بالتواضع قليلًا، فقال له:"ليش تشارك معانا هاد الاشياء، خليك متواضع من تواضع لله رفعه".

تعليقات مستخدمي موقع تويتر عن فيديو محمد رمضان

علق أيضًا مستخدمي موقع التدوينات القصيرة تويتر، برأيهم عنما فعله محمد رمضان، والفيديو الذي نشره لمعجون وفرشاة أسنان من ذهب باهظين الثمن، فقال أحدهم:" انا كنت بحب محمد رمضان بس دلوقتي بقيت اشفق عليه بسبب العته اللي وصله".

وقالت آخر:"محمد رمضان منزل بوست انه بيستخدم معجون سنان دهب، عيل مدهب فعلا".

وتكلم آخر عن كم السخرية التي يتعرض لها رمضان بسبب ما يفعله وينشره لجمهوره على السوشيال ميديا، وقال:" محمد رمضان من كتر التنمر والسخرية اللي واجهته محتاج مصحة نفسية يتعالج فيها".

وكتب آخر مقارنًا حال محمد رمضان بحاله وقال:" محمد رمضان بيغسل سنانه بي معجون دهب عيار24وانا لم بجيب سنسوداين بفضل اعيط ع الفلوس واستغلي!!".