/681246/شحاته-أبو-زيد-تراجع-معدلات-البطالة-جاء-نتيجة-المشروعات-القومية-الضخمة-وقدرتها-علي-استيعاب-العمالة

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تراجع معدلات البطالة إلى ٧,٤٪ بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة، قائلا: المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير توفير وخلق العديد من فرص العمل للشباب.

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وأضاف أبو زيد، في بيان له اليوم، أن تراجع معدلات البطالة جاء نتيجة الجهود المبذولة من خلال عمليات الإصلاح الاقتصادي، وإقامة مشروعات استراتيجية كبري، لافتا أن معدلات البطالة ستنخفض كلما زادت المشروعات القومية الإنتاجية الكبرى التي تحتوي على عمالة كبيرة.

وتابع أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب: المشروعات القومية أدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد، لافتا أن أهم ما يميز المشروعات القومية التي يتم افتتاحها خلال الفترة الراهنة هو أن أثرها الاقتصادي سريع، وقدرتها على استيعاب عدد كبير من العمالة، وبالتالي انخفاض معدلات البطالة.

شحاته أبو زيد: تراجع معدلات البطالة جاء نتيجة المشروعات القومية الضخمة وقدرتها علي استيعاب العمالة

وأكد أبو زيد، أن الحكومة المصرية تبذل مجهودًا حثيثا في لتحسين مستوي معيشة المواطن المصري، مضيفا: ما يتم من مشروعات قومية يساهم بشكل مباشر في تغيير مستوي معيشة المواطن، حيث ينشأ داخل كل محافظة مجمع صناعي ، الأمر اذي يوفر فرص عمل وبالتالي خفض معدل البطالة.

خلق فرص عمل للشباب في تلك المحافظات

وتابع أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أبو زيد: وجود مصانع جديدة في محافظات الصعيد والريف، ساعد بشكل كبير في خلق فرص عمل للشباب في تلك المحافظات، بجانب المشروعات القومية الضخمة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.