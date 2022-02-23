/681248/وزير-الاتصالات المواطن-لديه-ثقة-بالبريد-المصرى-ويعتبره-مقصد-لتلبية-خدماتهم-الحكومية-والمالية

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن إطلاق أول تطبيق فائق الذكاء للخدمات المالية والمصرفية في مصر والشرق الأوسط ، موضحا خلال تقرير على قناة اكسترا نيوز أن البريد المصرى من شانه أن يلعب دور أساسى فى استراتيجة مصر الرقمية، حيث ان البريد المصري من شأنه أن يقدم حزمة من الخدمات للمواطن المصرى .

دوت الخليج

وأكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، على ان المواطن لديه ثقة بالبريد المصرى ويتم اعتباره كونه مقصد للقيام بخدماتهم الحكومية بالاصافة إلى المالية.

وزير الاتصالات: المواطن لديه ثقة بالبريد المصرى ويعتبره مقصد لتلبية خدماتهم الحكومية والمالية

وأكمل الدكتور عمرو طلعت أن هذا التطبيق من شأنه أن يقوم بتقديم حزمة ثرية من الخدمات المالية والتي تمثل نقلة نوعية فى الشمول المالى.

وكان قبلها قد علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على أن كشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت لشهر يناير 2022 ،عن تربع جمهورية مصر العربية على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، والـ 86 عالميًا، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابي الجديدة التي اعتمدها Ookla مؤخرًا.

ونوه طلعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن، تقديم الاعلامي سيد علي، أنه أن الانجاز في هذا الامر ليس الحصول على المركز الاول، لاننا كنا منذ عامين ونصف في المستوى الاربعين، وتم العمل بعدها على وضع خطة للنهوض بهذا المرفق، وقامت الدولة بالاستثمار بمبلغ قيمته 2 مليار دولار من اجل استيعاب الانترنت للاحمال التي تضاعفت مع بداية الجائحة 2020.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أن الدولة عملت على ملاحقة المتضرررات التي نتجت عن الجائحة، خاصة على مستوى التعليم لانه النظام الجديد للتعليم يعتمد بشكل كبير على الانترنت وسرعته بالاضافة إلى العمل اون لاين لكثير من المواطنين وهو ما استوعبته الدولة المصرية.

وزير الاتصالات: مصر وضعت خطة منظمة للتربع على عرش افريقيا في سرعة الانترنت

وأشار طلعت خلال حديثه أنه سيتم الدخول للمرحلة الثالثه للنهوض بالشبكة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأكمل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يوجد عدد من التحديات المالية والتقنية من اجل ان يصل الانترنت إلى كافة انحاء العالم :" قائلا الموضوع مش بالبساطة دي.. ولكن الامر ليس مستحيل.