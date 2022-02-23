السفير المصري في جيبوتي يلتقي وزير البنية التحتية والتجهيزات

التقى السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، بوزير البنية التحتية والتجهيزات حسن حمد إبراهيم.
أعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره للجهود والطفرة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً خلال الفترة الأخيرة التي توجت بزيارتين رئاسيتين حرص خلالهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اسماعيل عمر جيله على الدفع بجهود تطوير العلاقات الثنائية للمضي بها قدماً، وأشار في هذا الصدد إلى ما يجمع البلدين من موقع استراتيجي يوفر لهما إطلالة على أهم طرق التجارة العالمية.
من جانبه، أكد السفير المصري على اهتمام كافة المؤسسات المصرية بتعزيز علاقات التعاون مع جيبوتي، مستعرضاً مجريات زيارة الرئيس الجيبوتي الأخيرة إلى القاهرة، كما نوه بأهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة بتدشين خط طيران مباشر بين البلدين لما له من أثر في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة جوانبها.
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