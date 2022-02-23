كرم جبر يعلن إطلاق هاشتاج لدعم مصر فى مباراتى السنغال بتصفيات كأس العالم

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أنه سيتم إطلاق هاشتاج لدعم مصر فى مباراتى السنغال المؤهلتين لكأس العالم.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام مع النقاد الرياضيين لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي.

كما أعلن كرم جبر عن تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات الخاصة بمدونة سلوك الإعلام الرياضي وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

واعلن كرم جبر عن ثلاث توصيات رئيسية خرج بها اللقاء وسيتم إضافتها لمدونة سلوك الإعلام الرياضي، التوصية الأولى تتمثل فى عدم التجريح وعدم التعرض للحياة الشخصية أما التوصية الثانية ستتمثل في مواجهة الكتائب الإلكترونية فيما تتعلق التوصية الثالثة بضرورة التأهيل والتدريب الجيد للعاملين في مجال الإعلام الرياضي.

بدوره أكد محمد شبانة أن الإعلام مهنة إبداعية ولكن القضية الرئيسية هي كيفية الوصول بالعاملين بها للالتزام علي الشاشة وعند ممارسة هذا العمل.

وأضاف شبانة، أنه لا ينبغي أن نترك الجمهور لمنصات السوشيال ميديا وهذا الأمر ينبغي أن يتم أخذه فى الاعتبار داخل مدونة سلوك الإعلام الرياضي.

وأشار شبانة إلى أن مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم باتت مشروعا قوميا، ويجب أن يتبني المجلس الأعلي للإعلام مبادرة للتعاون بين كل القنوات الرياضية لعمل بث أو رسالة مشتركة في هذين اللقاءين.