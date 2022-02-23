/681250/هالة-السعيد-الدولة-المصرية-تسابق-الزمن-فى-اطلاق-مشروعات-تنموية-فى-كافة-المجالات

اشادت الدكتورة هالة السعيد بجهود الدولة المصرية منذ تفشى وباء كورونا، بأداء الحكومة المصرية فى ظل تفشى وباء كورونا، مؤكدة على وجود توازن شديد فى جميع القطاعات المصرية ووجود مخزون استراتيجى للسلع وافى فى ظل الوباء، على الرغم من وجود تضخم عالمى شديد ونقص كبير فى السلع على مستوى دول العالم كله، بالاضافة الى انه هناك دول مازلت تعانى حتى الان من اثار هذا الوباء.

دوت الخليج

جهود الدولة المصرية فى ظل تفشى وباء كورونا:

واضافت ان الاقتصاد العالمى يعانى فى الفترة الحالية من حالة عدم يقين، حيث مازلت بعض الدول تقوم بتطبيق اجراءات وقيود وقائية شديدة ودول أخرى تقوم برفع وتخفيف هذه القيود، مؤكدة على ان معدلات التضخم فى مصر مازلت فى الحدود المستهدفة من البنك المركزى

واشادت بقدرة الدولة المصرية على تحقيق استقرار فى معدلات التضخم والتوسع فى مشروعات جديدة مثل الدلتا الجديدة، على رغم من زيادة الأسعارعالميا، موضحة ان %30 او 35% من السلع تستوردها مصر من الخارج، وبالتالى يأتى جزء من التضخم مستورد الى الدولة المصرية، مما يؤثر على مستويات التضخم فى مصر.

واكدت الدكتورة هالى السعيد على ان الدولة المصرية تسابق الزمن فى اطلاق مشروعات تنموية فى جميع المجالات من اجل توفير اكتفاء ذاتى من الموارد المصرية، مشيدة بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية لتوفير كافة السلع والمنتجات اثناء وباء كورونا للمواطنيين المصريين بكافة فئاتهم.

مؤشرات النمو الاقتصادى المصرى:

جدير بالذكر ان الدولة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة فى جميع القطاعات المصرية وعلى رأسهم قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وقطاع الزراعة والسياحة، كما تشير تقارير وزارة التخطيط والنمو الاقتصادى على ان الدولة المصرية حققت معدل نمو 8.3% فى الربع الثانى و9% فى الفترة مابين يوليو وديسمبر، بالأضافة الى حدوث انخفاض فى معدلات البطالة فى مصر، مما يدل على جهود الدولة المصرية لتوفير فرص عمل للمواطنين