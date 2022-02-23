/681247/اللواء-طارق-نصير-يرفض-إعلان-اثيوبيا-البدء-وبشكل-أحادي-في-عمليه-تشغيل-سد-النهضة

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن وعضو البرلمان العربي، أن البرلمان العربي تابع التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة سد النهضة الإثيوبي من منطلق حرصة الشديد على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل التي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني وكذلك إيمانه الكامل بأهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق الضرر بأى طرف.

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جاء ذلك أثناء مشاركتة اليوم في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربى.

وأكد اللواء طارق نصير، أن البرلمان العربي يرفض إعلان إثيوبيا البدء وبشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، معتبرا أنه يمثل انتهاكات صريحا للاتفاقيات الدولية والثنائيه التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي بما في ذلك التزامات اثيوبيا التي وقع عليها رئيس الوزراء الاثيوبي في اعلان المبادئ لعام 2015 .

اللواء طارق نصير :يرفض إعلان اثيوبيا البدء وبشكل أحادي في عمليه تشغيل سد النهضة

وطالب عضو البرلمان العربي، إثيوبيا بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع وعدم اتخاذ أي إجراءات تلحق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

وحمل وكيل أول لجنة الدفاع والأامن القومي بمجلس الشيوخ، إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن اتخاذ خطوات احاديه قبل التوصل الى اتفاق قانونى عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدا تضامن البرلمان العربي الكامل لمصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعه في حصتهما القانونيه والتاريخيه من مياه نهر النيل بل وتأكيد البرلمان العربي الكامل لما يتخذانه من اجراءات للحفاظ على هذه الحقوق التي تشكل جزء لا يتجزا من الامن القومي العربي.

وأضاف أن البرلمان العربي موقفة ثابت من الأزمة والقائم على ضرورة التوصل في أسرع وقت ممكن الي اتفاق قانونى عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضه وبما يحقق مصالح جميع الاطراف.