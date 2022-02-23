وفاة الفنان التشكيلي محمد الطراوي ووزيرة الثقافة تنعيه:"امتلك مفردات ثرية"

/681249/وفاة-الفنان-التشكيلي-محمد-الطراوي-ووزيرة-الثقافة-تنعيهامتلك-مفردات-ثرية

توفى صباح اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير الفنان التشكيلي محمد الطراوي في إحدى المستشفيات، عن عمر يناهز 66 عامًا بعد صراع مع المرض، وأعلنت الخبر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايب من خلال نعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد نعي وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم للفنان التشكيلي محمد الطراوي

نعي وزيرة الثقافة للفنان الراحل محمد الطراوي

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان التشكيلي الراحل محمد الطراوي، الذي توفى منذ قليل، وقالت:"ان الراحل امتلك مفردات ثرية عبرت عن طاقات فنية متفردة"، وقدمت العزاء لأسرته وكل محبيه، متمنية له الرحمة.

نعي نقابة الفنانيين التشكيليين للفنان محمد الطراوي

أصدرة نقابة الفنانيين التشكيليين نعيًا للفنان الراحل محمد الطراوي أحد أمهر وأبرز أعضائها، وقال النعي:" تنعي النقابه نقيبا ومجلس اداره للفنان الكبير محمد الطراوي ونسال الله ان يتغمده برحمته ويلهم اهله واصدقائه الصبر والسلوان".

الفنان التشكيلي محمد الطراوي

ولد الفنان محمد الطراوي عام 1956، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة حلوان عام 1980، من قسم الجرافيك، وبعدها أتجه للفن التشكيلي الذي كرَّس له كل جهوده ووقته، وأقام العديد من المعارض الفردية للوحاته، وكان يعمل في جريدة روز اليوسف كرسام، وأيضًا في مجلة صباح الخير.

أهتمام محمد الطراوي بالمرأة في لوحاته

أهتم الفنان التشكيلي محمد الطراوي بالمرأة كثيرًا، وكان يظهر ذلك من خلال أعماله ولوحاته، وأيضًا اسماء المعارض التي كان الراحل يقيمها لعرض لوحاته، من بينها: معرض "هي" الذ أقامه عام 2015، في إحدى قاعات متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية، ومعرض "هُنَّ" الذي أقامه في ذات المكان، ولكن عام 2017، معرض "هُنَّ 2" في عام 2018، بمركز محمود سعيد للمتاحف بقاعة أجيال 1 في محافظة الإسكندرية.

جوائز وتكريمات حصل عليها محمد الطراوي

حصد الفنان محمد الطراوي على العديد من الجوائز الدولية، من بينها: شهادة تقدير من الترينالي الأول للشباب، الذي تم عام 1993 بقاعة عبد المنعم الصاوي، ميدالية البخاري الذهبية التي حصل عليها عام 2002 من جمهورية أوزبكستان، وجائزة دبي الأولى للإبداع والثقافة، في الفنون التشكيلية، وكان هذا في ال\دورة السابعة لعامي 2010/2011.

كما حصل محمد الطراوي على عدد من الجوائز، من بينها: الجائزة الأولى عام 1978 من المجلس الأعلى للشباب ، والجائزة الأولى من المجلس الأعلى للثقافة عام 1979، و الجائزة التشجيعية من المجلس الأعلى للشباب لعامي 1980و 1981، والجائزة الرابعة 1980عام من المجلس الأعلى للشباب.