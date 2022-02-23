/681251/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-إيسترن-كومباني-والمصري-البورسعيدي

انتهت أحداث الشوط الأول بين المصري البورسعيدي وايسترن كومباني، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة عشر، عن طريق أوستن أموتو، من خلال ركلة حرة لصالح فريق المصري بالقرب من منطقة جزاء إيسترن كومباني جهة اليمين نفذها حجاج عويس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد علاء من يسار منطقة الجزاء بالرأس بشكل رائع إلى أوستين أموتو فسدد كرة قوية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين يعود حكم اللقاء لتقنية الفار ويحتسب ركلة جزاء لإيسترن كومباني، يدرك من خلالها التعادل مع البورسعيدي، سجلها بكل حرفية أحمد متعب.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام إيسترن كومباني:

في حراسة المرمى: عصام ثروت .

خط الدفاع: أسامة الجزار ، إسلام صلاح ، أحمد علاء ، أحمد سيد شوشة .

خط الوسط: حجاج عويس ، حسن على ، مصطفى أمين ، عمرو عبد الفتاح .

خط الهجوم: أيزى إيميكا ، أوستين أوموتو .

تشكيل فريق إيستران كومبانى أمام المصري:

حراسة المرمى: أحمد دعدور .

خط الدفاع: الحسينى طه ، كمال أبو الفتوح ، خالد مصطفى ، أحمد عبد الموجود .

خط الوسط: عبد العزيز موسى ، مودى ناصر ، عماد ميهوب ، أحمد متعب ، فراس عفيفة.

خط الهجوم: أحمد أوفا

المصري بالكونفدرالية أمام مازيمبي:

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي ومازيمبي الكونجولي، بهدفين دون رد لصالح الفريق المصري، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة، في المجموع الثالثة، ويتصدر الترتيب، على حساب مازيمبي وصيف المجموعة بثلاثة أهداف.

سجل ياسر حامد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الستين من عمر اللقاء من خلال كرة عرضية من إلياس جيلاصي من الطرف الأيسر قابلها الفلسطيني ياسر حمد بتسديدة رائعة داخل الشباك.

وأكد إلياص بالهدف الثاني في نتيجة المباراة في الدقيقة السادسة والستون من عمر اللقاء، من خلال مرور رائع من البديل محمد عنتر من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية سددها إلياس جيلاصي في الشباك بعد خروج حارس المرمى لمقابلة عنتر.