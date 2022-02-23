/681254/وصول-أحمد-سيد-زيزو-للمغرب-قادم-من-أنجولا

وصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى المغرب برفقة كل من إبراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق قادمين من أنجولا عن طريق دبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتماثل أحمد سيد زيزو للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما غاب عن لقاء ساجرادا الأنجولي الأخير في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة بالفيروس. وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر له مساء السبت المقبل وكان في استقبال البعثه المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب. بعثة الزمالك بالمغرب ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية. قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر. نتيجة مباراة الزمالك وسجرادا وانتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة. ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

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