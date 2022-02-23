/681255/جماهير-الزمالك-تهاجم-حازم-إمام-تعرف-على-السبب

هاجمت بعض جماهير نادي الزمالك، حازم إمام نجم القلعة البيضاء السابق، بعد خروج أخبار تفيد بإلغاء كأس مصر الموسم الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الهجوم بسبب فض جماهير الزمالك إلغاء بطولة كأس مصر الموسم الماضي، خاصة أن الفريق تأهل لقبل نهائي البطولة ليتقابل مع أسوان، وفي الجهة الأخرى يلعب الاهلي أمام بيراميدز بدور الـ16.

هجوم جماهير الزمالك على حازم إمام

وطالبت جماهير القلعة البيضاء بتدخل حازم إمام كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من أجل عدم إلغاء البطولة، كما لم يتم إلغاء الدوري العام منذ موسمين عندما كان الأهلي متصدراً للدوري وتم استكماله حينها .

وكان خرج عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأكد صعوبة استكمال كأس مصر الموسم الماضي، بسبب عدم وجود مواعيد لتسكين مبارياته فيها، ويتم المناقشات في الوقت الحالي حول إلغاء البطولة ودغع غرامات للشركة الراعية.

الزمالك يخوض التدريب الأول بالمغرب فى السابعة مساء اليوم

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريب الأول بالمغرب في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بملعب كهرما بالدار البيضاء استعدادا للقاء الوداد المغربي المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر له مساء السبت المقبل.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.