/681256/إيناس-عبد-الحليم-تطالب-بوقف-إعلانات-الكركمين-التى-مازالت-تذاع-رغم- القبض-على-صاحب-الواقعة-طبيب-الكركمين

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بوقف إعلانات أعشاب الكركمين التى مازالت تذاع على بعض القنوات والتى يمتلكها الطبيب الصيدلى أحمد أبو النصر الشهير بـ "طبيب الكركمين" والمقبوض عليه على خلفية إتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر.

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وأضافت إيناس عبد الحليم، مازالت الإعلانات الترويجية لهذا العقار وهذه الأعشاب تبث على القنوات الفضائية كما هي بل بكثافة عالية، الأمر الذي قد يخدع البعض بان هذا العقار مصرح به ويجوز تداوله.

إيناس عبد الحليم تطالب بوقف إعلانات الكركمين

وأكملت عضو مجلس النواب: هذا الطبيب قام على مدار سنوات عديدة بتقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي، مدعيًا أن تلك الوصفات العلاجية-ومنها ما أطلق عليه المتهم اسم "الكركمين"-مرخصة من وزارة الصحة، وذلك على خلاف الحقيقة، ما تسبب بالإضرار بصحة المواطنيَّن وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي.

وطالبت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، كل وسائل الإعلام بوقف إذاعة هذه الإعلانات وغيرها التى تروج لأدوية ووصفات غير مصرح بها من وزارة الصحة، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية.

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هذا و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس أمس.

ومن المقرر أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.

جاء ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.