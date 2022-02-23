/681257/وزير-الرياضة-يبحث-مع-النائب-طارق-حسانين-متطلبات-نادي-الترسانة-الفترة-المقبلة

ألتقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، فى مكتبه بديوان الوزارة اليوم الأربعاء ، مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين وأعضاء مجلس الإدارة ، لبحث مطالب النادي من الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تطرق اللقاء للحديث حول ملف فتح باب العضوية الجديدة بالنادى لاسميا بعد الإنشاءات الجديدة التى لحقت به، وفى إطار تنمية الموارد الذاتية، وكذا دعم الوزارة لنادى الترسانة لاستكمال الإنشاءات المتعلقة بحمامات السباحة الجديدة بالنادى، وتطوير صالة كرة الطائرة.

جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على دعم الوزارة لجميع الأندية الرياضية، وتقديم المساندة لهم؛ لتقديم أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب بجانب الدور الخدمى والاجتماعى المُقدم للأعضاء.

قدم الوزير التهنئة إلى مجلس إدارة نادى الترسانة الجديد الذى اختارته الجمعية العمومية للنادى فى الانتخابات التى أقيمت مؤخراً، متمنياً لهم التوفيق فى أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى تطوير وتقدم النادى وخدمة الأعضاء.

النائب طارق سعيد حسانين

حصد النائب طارق سعيد عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، مقعد مجلس إدارة نادي الترسانة، بفوز كاسح ومعه قائمته بالكامل.

وحصل النائب طارق سعيد علي 5834 صوت، في انتخابات نادي الترسانة، والتي جاءت امام منافسن اقويا في نادي الترسانة، وعلى رأسهم محمد سلام.

مجلس الترسانة الجديد :

رئيس مجلس إدارة طارق سعيد حسانين

نائب رئيس: عبد الرحمن وهبة

أمين صندوق : صلاح عبد الفتاح.

الأعضاء فوق السن : أحمد الوليد ، ومحمد طارق ،وثروت جميل، ومحمد الشاذلي ، وأحمد الخطيب، ومحمد امام.

تحت السن: أشرف، وعادل سليمان ، مصطفى خطاب، ومحمد أيمن.

الأعضاء فوق السن : أحمد الوليد ، ومحمد طارق ،وثروت جميل، ومحمد الشاذلي ، وأحمد الخطيب، ومحمد امام.

تحت السن: أشرف، وعادل سليمان ، مصطفى خطاب، ومحمد أيمن.