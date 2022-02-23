مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يمنح فيلم ريش جائزتين

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يستمر فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري حصاد العديد من الجوائز في المهرجانات العربية والدولية، آخرها جائزتي الناقد وأفضل ممثلة في مهرجان رباط الدولي لسينما المؤلف.

دوت الخليج يرصد حصول فيلم ريش على جائزتين من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف

فيلم ريش في مهرجانات عربية

عُرض فيلم ريش يومي 25 و26 يناير ضمن مشاركته في الدورة رقم 4 من مهرجان العين السينمائي بأبوظبي، كما كان قد شارك فيلم ريش في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر الماضي بالمملكة العربية السعودية، وشارك أيضًا الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وكان له نصيب الأسد من الجوائز، فحصل الفيلم على جائزة: أفضل ممثلة لدميانة نصار التي قامت بدور البطولة، التانيت الذهبي للعمل الأول للمخرج عمر الزهيري، وحصل أيضًا على جائزة أفضل سيناريو مع السيناريست أحمد عامر، كما حصل فيلم ريش على الجائزة الكبرى بالمسابقة وهي التانيت الذهبي.

فيلم ريش في مهرجان الجونة

كأول عروض فيلم ريش في مصر من خلال مهرجان الجونة، وحصل الفيلم على جائز المهرجان وهي "نجمة الجونة" لأفضل لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وأثناء المهرجان.. قدمت مجلة variety جائزة أفضل موهبة عربية فى الشرق الأوسط لمخرج الفيلم عمر الزهيري.

مشاركة فيلم ريش في مهرجان كان

عُرض فيلم ريش في مهرجان كان في دورته لعام 2021، وكان هذا أو لعروضه الدولية، وفاز من خلاله على عدد من جوائز المهرجان، منها: الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي، جائزة فيبريسي.

جوائز حصل عليها فيلم ريش في مهرجانات دولية أخرى

حصل ريش على جائزة أفضل فيلم في مهرجان بينجياو السينمائي الدولي في الصين، ضمن جوائز روبرتو روسيلني، وفي مهرجان آفاق جديدة السينمائي الدولي في بولندا نال الفيلم تنويه خاص.

قصة فيلم ريش

تحكي أحداث فيلم ريش عن أسرة بسيطة تقوم بعمل حفل صغير في عيد ميلاد أحد ابنائها، وفيها يخطئ الساحر ويقلب الأب إلى دجاجة دون القدرة على إرجاعه كما كان، لتجد الأم نفسها مسؤلة عن كل شيء، في ظل عدم استيعابها لما حدث، مما يحول الزوجة من فرد كسول متراخي في هذه الأسرة تليقي المسؤلية كلها على عاتق الأب، إلى مسؤلة عن كل شؤنها هي وأسرتها، وذلك في إطار درامي إجتماعي يتخلله الخيال العلمي والقليل من الكوميديا.

إنتاج الفيلم مشتركًا بين شركة "فيلم كلينك" والمنتج محمد حفظي، Lagoonie Film Productions للمنتجة شاهيناز العقاد، الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم عبر شركة Still Moving، ودرك جان وارينك كوجي نيليسين Kepler Film، فيرونا ماير، كونستانتينوس كنتفركيس وجيورجوس كرنفاس Heretic، وتتولى توزيعه شركة Film Clinic Indie Distribution في العالم العربي.