/681260/مدحت-الكمار-مصر-ملتزمة-بتفعيل-كافة-برامج-الحماية-الاجتماعية-وشمولها--نجاح-هائل

قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، إن العديد من برامج الحماية الاجتماعية، التي طبقتها مصر ولا تزال طوال السنوات الماضية لحماية الطبقات الفقيرة والبسيطة والمسنين والمرأة والشباب بتوجيهات الرئيس السيسي، تؤكد إنها حقوقا واجبة ومفعلة على أكبر مستوى وتنطلق في إطار مسؤولية الدولة تجاه الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية.

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ولفت الكمال في تصريحات له اليوم، إن هناك حرص كبير من جانب الدولة على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم وضمان هذه الحقوق عبر مبادىء دستورية واضحة ومن خلال برامج عدة، أهمها إطلاق برنامج تكافل وكرامة الذى يغطى ما يقرب من 4 ملايين أسرة بما يقارب 14 مليون مواطن.

مدحت الكمار: مصر ملتزمة بتفعيل كافة برامج الحماية الاجتماعية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك نقلة نوعية فى الحماية الاجتماعية وعلى رأسها حياة كريمة التى تجعل المواطن يعيش حياة كريمة وانسانية عبر برنامج تنمية مستدام يقوم بتطوير وتحسين حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري.

واختتم النائب مدحت الكمار، بأن شمول برامج الحماية الاجتماعية ملايين الأسر والمواطنين المصريين، هو ما ساهم في نجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي والمالي خلال السنوات الماضية، ومواصلة مصر طريقها في التنمية والتقدم تحت قيادة الرئيس السيسي.

وكانت قد صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن هناك حرصا كبيرا من الدولة على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية منذ تولى الرئيس السيسى بالدستور، الذى جسده الدستور فى الحقوق المختلفة للشعب المصرى ومنها حقوق المرأة والشباب والمسنين والفئات الأولى بالرعاية، مضيفة أن هناك برامج اجتماعية عكست بالفعل واقع العمل، وأهمها إطلاق برنامج تكافل وكرامة الذى يغطى ما يقرى 4 ملايين أسرة أى ما يقارب 14 مليون مواطن.