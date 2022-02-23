عاجل- لـ دوت الخليج.. مدير حديقة الحيوان يكشف حقيقة رفع سعر التذكرة لـ65 جنيها

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن سعر التذكرة ثابت منذ عام 2013، وهو عبارة عن 5 جنيهات للفرد ومجانى للأطفال أقل من 5 سنوات، مشيرا إلى يوم الثلاثاء هو يوم الإجازة فى الحديقة من أجل مباشرة أعمال الصيانة الدورية، مضيفا أنه صدر قرار منذ 4 سنوات بالسماح للأفواج السياحية ورحلات المدارس الإنترناشيونال بدخول الحديقة فى هذا اليوم، ولكن بتذكرة مجمعة بـ65 جنيها.

وتابع الدكتور محمد رجائى: "الأفواج السياحية هى التى يمكن لها زيارة الحديثة فى أيام الثلاثاء وهذا الأمر قائم منذ فترة وليس بجديد، ويكون ذلك أيضا من خلال الحجز المسبق".