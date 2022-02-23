السفير المصرى فى جيبوتى يلتقى وزير البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره للجهود والطفرة التى شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال الفترة الأخيرة التى توجت بزيارتين رئاسيتين حرص خلالهما الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس إسماعيل عمر جيله، على الدفع بجهود تطوير العلاقات الثنائية للمضى بها قدماً.

وأشار فى هذا الصدد إلى ما يجمع البلدين من موقع استراتيجى يوفر لهما إطلالة على أهم طرق التجارة العالمية.

من جانبه، أكد السفير المصرى على اهتمام كل المؤسسات المصرية بتعزيز علاقات التعاون مع جيبوتى، مستعرضاً مجريات زيارة الرئيس الجيبوتى الأخيرة إلى القاهرة، كما نوه بأهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة بتدشين خط طيران مباشر بين البلدين لما له من أثر فى تعزيز العلاقات الثنائية فى كل جوانبها.