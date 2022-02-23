«كان سات».. تفاصيل إنتاج 100 وحدة قمر اصطناعى تعليمى لطلاب الثانوية

جدة - نرمين السيد - وقال القوصى، فى تصريح له اليوم، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، إن قمر "كان سات" هو محاكاة لقمر اصطناعى حقيقى مدمج فى حجم وشكل علبة المشروبات الغازية.

وأضاف: "تعتمد فكرته على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطلاب التعامل معها بسهولة ويمكنها أن تحاكى وظائف الأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة فى القمر الاصطناعى الكبير مثل أنظمة الطاقة وكاميرا الاستشعار عن بعد ونظام الاتصالات وتحديد الواجهة".

وأوضح أنه يتم إسقاط هذا القمر من ارتفاع بضعة مئات المترات بواسطة منطاد أو طائرة صغيرة ليهبط القمر ببطء بواسطة "براشوت" ويقوم الطلاب بالتواصل مع القمر أثناء هبوطه عن طريق إرسال الأوامر إليه واستقبال البيانات منه لاسلكيا بواسطة محطة أرضية صغيرة (لاب توب) ليحاكى ما يتم مع القمر الحقيقى.

وأكد أن القمر التعليمى يقدم فرصة فريدة للطلاب للقيام بتجربة بناء أول مشروع لهم فى مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث يكون الطلاب مسؤولين عن جميع جوانب تصميم مهمة القمر وبنائه، مثل تصميم وبناء "كان سات" واختيار مهمته ودمج المكونات والتحضير للإطلاق وتشغيله من محطة التحكم الأرضية ثم تحليل البيانات المرسلة من القمر، الأمر الذى يستطيع من خلاله الطلاب التعرف على وظائف ومكونات القمر الاصطناعى الحقيقى من خلال التعلم بالممارسة.

وأوضح أنه بموجب بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه، اليوم، ستنقل وكالة الفضاء المصرية تجربة "كان سات" للمدارس، إيمانا منها بأن الجمهورية الجديدة، هى نقلة نوعية لمصر فى شتى المجالات وفى مقدمتها التعليم.

وقال الدكتور محمد القوصى إن وكالة الفضاء المصرية تسعى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى إمداد مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية بمعامل للـ"كان سات" كنوع من الأنشطة العلمية مجانا، كخطوة أولى لتعريف الطلاب بالتكنولوجيا الحديثة وأهمها علوم وتكنولوجيا الفضاء أسوة بما يتم فى دول العالم المتقدمة.

وأضاف أن وكالة الفضاء المصرية تنظم مجموعة من ورش العمل المكثفة لطلاب ومدرسى مدارس المتفوقين للتدريب على استخدام هذه المعامل.

وأكد أن وكالة الفضاء المصرية ستسعى إلى تعميم تلك الفكرة على كل المدارس التجريبية الرسمية بعد نجاحها فى مدارس المتفوقين وتوفير التمويل اللازم.

وكانت وكالة الفضاء المصرية قد وقعت اليوم بروتوكولا للتعاون المشترك مع وزارة التربية التعليم فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بحضور الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى، ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، بغرض بناء القدرات لدى طلاب المدارس بالإضافة إلى التوعية والتثقيف فى هذا المجال.

وعقب توقيع البروتوكول تم عقد ورشة عمل لخمس مدارس، لتدريب 3 من معلمى مادة العلوم من كل مدرسة على القمر الصناعى التعليمى، حيث سيتم تسليم كل مدرسة من هذه المدارس قمرا اصطناعيا تعليميا، في إطار الدور الحيوى الذى تقوم به الوكالة لإعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة، وكذلك دعم البحوث والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها.