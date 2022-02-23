بعد "هبة وياسمين".. "زينب ويونيس" عاصفتان تقتلعان الأشجار فى أوروبا.. هل تؤثر على مصر؟

تتعرض البلاد خلال هذه الفترة وحتى الجمعة المقبل، لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تؤثر على جميع الأنحاء بالجمهورية بأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تعود إلى العاصفتين زينب ويونيس .

ياتى ذلك فى الوقت الذى ضربت فيه عاصفة قوية وصلت سرعة الرياح بها إلى 160 كيلومترًا في الساعة، دول شمال ووسط أوروبا في كل من بولندا والتشيك وألمانيا، حيث أطلق عليها إعلاميا العاصفة زينب وتعرضت المملكة المتحدة لعاصفة قوية أخرى تدعى يونيس.

ويتسأل البعض حول مدى تأثر مصر بالعاصفتين يونيس وزينب، وما سبب موجة عدم الاستقرار هذه الأيام ، هل تتأثر حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بسبب العاصفتين.

فى هذا السياق ، كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة زينب هى مسمى تداولته وسائل الإعلام، لافتا إلى أن هذه العاصفة والعاصفة يونيس لن يؤثران على مصر.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الكتل التى تؤثر علينا قادمة من جنوب أوروبا خاصة جنوب غرب أوروبا ولكن هذه العاصفة فى شمال غرب أوروبا والكتل الهوائية التى تؤثر علينا بعيدة تماما عن مسار هذه العاصفة.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة مساء على جنوب سيناء وسلاسل جنوب البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة مساء بالقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 04 .