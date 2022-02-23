وزير الشباب والرياضة يبحث مطالب "الترسانة" مع مجلس إدارة النادى

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استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين وأعضاء مجلس الإدارة؛ لبحث مطالب النادي من الوزارة خلال الفترة المقبلة.
تطرق اللقاء للحديث حول ملف فتح باب العضوية الجديدة بالنادي، لاسميا بعد الإنشاءات الجديدة التى لحقت به، وفى إطار تنمية الموارد الذاتية، وكذا دعم الوزارة لنادى الترسانة لاستكمال الإنشاءات المتعلقة بحمامات السباحة الجديدة بالنادى، وتطوير صالة كرة الطائرة.
وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على دعم الوزارة لجميع الأندية الرياضية، وتقديم المساندة لهم؛ لتقديم أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب بجانب الدور الخدمى والاجتماعى المُقدم للأعضاء.
وقدم الدكتور أشرف صبحى التهنئة إلى مجلس إدارة نادى الترسانة الجديد الذى اختارته الجمعية العمومية للنادى فى الانتخابات التى أقيمت مؤخراً، متمنياً لهم التوفيق فى أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى تطوير وتقدم النادى وخدمة الأعضاء.
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