/681267/نور-الدين-يقود-حملات-رفع-التعديات-على-أملاك-الدولة-بكفر-الشيخ

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، اليوم الاربعاء، بالتصدي للتعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، من خلال المرور الميدانى ومواجهة أى حالة تعد عليها ومنعها في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن حملات رفع التعيات على الأراضى الزراعية تأتى في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشدداً على المتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعدى يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين، مضيفاً أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمراكز لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.

التعديات على أملاك الدولة

واكد محافظ كفرالشيخ، على بذل اقصى جهود المحافظة بالتعاون مع الاجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وعدم السماح بأى تعديات جديدة على املاك الدولة والالتزام بالخطط التى تم وضعها لازالة التعديات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما أصدر تعليمات مشددة لكافة المراكز والمدن، بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات.

وكانت محافظة كفر الشيخ قد شهدت تكثيف لحملات رفع التعديات على املاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى تمكنت من رفع أكثر من 2500 متر تعديات، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما قامت محافظة كفر الشيخ بتسليم عدداً من المساحات التى تم استرداداها من أملاك الدولة، إلى جهات الولاية وذلك لإعادة استخدامها مرة أخرى فى مشروعات النفع العام. ضمن الموجة التاسعة عشر من حملات استرداد الأراضى أملاك الدولة والتى أطلقها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية.