جدة - نرمين السيد - وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن وجود نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بمدينة الداخلة تحديدا فى محافظة الوادى الجديد. ونشرت الهيئة عدد من الصور توضح العاصفة الترابية التى أدت إلى حجب الرؤية داخل القرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية شديدة تضرب هذه المحافظة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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