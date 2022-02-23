/681278/هاتف-ذهب-ونظارة-ماس-فنانين-أثاروا-استفزاز-الجمهور-بسبب-مقتنياتهم-الثمينة

كعادة العديد من نجوم الفن في إستفزاز الجمهور بمقتنيات الذهب والألماس، فمنهم من ارتدى أحذية من الذهب الخالص أو الألماس، ومنهم من أرتدى ملابس من الذهب، وجاء أحدثهم الفنان محمد رمضان، الذي شارك متابعيه فيديو يقوم في بغسل أسنانة بمعجون أسنان من الذهب.

دوت الخليج يرصد لكم مقتنيات بعض الفنانين من الذهب الخالص والألماس الحر وذلك خلال السطور القادمة.

معجون أسنان من الذهب

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له عبر صفحتة الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكان فيه يغسل أسنانه بمعجون أسنان من الذهب الخالص عيار 24، والذي أثار الجدل حوله بشكل كبير.

نظارة من الألماس الحر

أثارت المطربة الإماراتية أحلام الجدل بسبب إطار نظارتها الذي صُنع خصيصًا لها، وكان مرصعًا بالألماس الأبيض والأحمر، أثناء الفترة الذي أُذاع فيها برنامج المواهب «ذا فويس» لتكمل بالنظارة طلتها التي اعتادت الظهور بها في البرامج التلفزيونية التي تشارك بها.

حذاء من الذهب الخالص

كما أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل منذ فترة بسبب ظهورها في أحد الحفلات لها، وكانت ترتدي فيها حذاء من الذهب الخالص مرصع بأحجار ضخمة باللون الأحمر، وعندما كشفت أنه من الذهب وصفخا بعض المتابعين لها بالإطلالة الأستفزازية.

عود مصنوع من الذهب

وهناك العديد من الهدايا التي جاءت لعدد من نجوم الفن وتميزت بفخامتها، وكانت مصنوعة من الذهب الخالص أولهم هدية العود المصنوع من الذهب والصدغ، الذي جاء كهدية حيث قد أعطاه أحد المعجبين للفنان رابح صقر.

وهو لا يوجد منه في العالم سوى قطعة واحدة لأنه عود نادر ويعد أغلى عود عربي بالعالم، وعندما طرحه للبيع في مزاد خيري من قبل تم بيعه بمبلغ مليون ريال سعودي.

هاتف من الذهب

وعلى غرار الهدايا الثمينة، قد جاءت هدية للفنان محمد رمضان وهو هاتف مصنوع من الذهب الخالص من نوع آيفون 11 برو ماكس ومحفور عليه أسمه.

ويعتبر الفنان محمد رمضان من أكثر الفنانين إستفزازًا للجمهور بسبب مقتنيات الدهب الخاصة به التي بسببها وجهت له حملات واسعة من النقد واتهامه بداء الاستعراض ووصغه بعض المتابعين بـ “مُخدث نعمة”، لأنه تفنن في إستفزاز الجمهور من أول سيارات بملايين الدولارات لأغراض شخصية.