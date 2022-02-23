ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة متنوعة اليوم

قال ممدوح الشيطي المتحدث الاعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبلت اليوم 28 سفينة متنوعة، مشيراً إلى أن تم استقبال ناقلة الغاز المسال والتى تحمل اسم “GASLOG SAVANNAH” والمحملة بكميات من الغاز المسال بلغت 60 ألف طن

وأضاف “الشيطى” أن أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 11300 طن فوسفات و5500 طن يوريا و2450 طن كلينكر، لافتاً إلى أن حركة الوارد من البضائع شملت 3500 طن قمح و23625 طن حديد، و2198 طن فول و1940 طن خردة، و1612 طن خشب زان و4398 طن أبلاكاش و16500 طن ذرة، مشيراً إلى وصول حركة صادر الحاويات إلى 416 حاوية مكافئة تشمل خضروات (بطاطس و فاصوليا وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وقطن وكراوية وريحان وسمسم وليمون) وفواكه (برتقال و طجريب فروت وفراولة) يتم تصديرها إلى الامارات وقطر وسلوفينيا وروسيا وسنغافورة والهند وباكستان وكرواتيا والصين وأمريكا ومالطا وفيتنام وهولندا والمانيا.

تداول الحاويات داخل ميناء دمياط

وواصل “الشيطى” أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143779 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104345 طنا، وعن حركة قطارات البضائع أكد المتحدث الاعلامى لهيئة ميناء دمياط، أنه قد غادر الميناء اليوم قطارى بضائع بحملوة إجمالية بلغت 2652 طن قمح متجهة إلى صوامع طنطا وشبرا.

وأشار المتحدث الاعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تشهد خلال هذه الفترة حزمة من المشروعات التنموية والتى ساهمت فى رفع وكفاءة العمل داخل الميناء، موضحاً أن ميناء دمياط استعاد كثيراً من مكانته بين موانئ العالم وذلك بفعل المشروعات التى وقعت بالميناء أبرزها تعميق الغاطس، وتزويد الميناء بالخدمات اللوجيستية والتى ساعدت على تقليل وقت تراكى السفن مما أسفر عن جذب خطوط الملاحة العالمية.

وزير النقل يتابع ميناء دمياط

وتابع “الشيطى” أن هناك إهتماماً بالغاً من قبل المسؤلين بتطوير آداء ميناء دمياط، مشيراً إلى أن الميناء تمتلك كافة الأليات التى تؤهلها لكي تصبح محط أنظار كبرى الشركات الملاحية على مستوى العالم، موضحاً أن طبيعة الميناء ساعدت على العمل تحت ظروف مناخية سيئة والتى تعرضت لها المحافظة خلال الفترة الماضية.